Quaker Chemical Aktie: Es gibt was neues!

Quaker Chemical: Aktie unterbewertet, aber Dividendenpolitik negativ bewertet

Quaker Chemical wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 28,1, während das Branchen-KGV bei 80,43 liegt, was einer Unterbewertung von 65 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Quaker Chemical mit 0,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8287,75. Dies entspricht einer Differenz von -8286,84 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Quaker Chemical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Quaker Chemical bei 40 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,67 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete Aktie mit einer negativ bewerteten Dividendenpolitik, einer positiven Anlegerstimmung und einer neutralen technischen Analyse.