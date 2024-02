Quaker Chemical Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Diskussionen über Quaker Chemical in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anleger eine positive Einschätzung des Unternehmens haben. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Quaker Chemical-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag höher lag als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine andere Bewertung, nämlich "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Quaker Chemical eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs deutlich negativ vom Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Chemiebranche abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für den Aktienkurs von Quaker Chemical. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung bezogen auf Quaker Chemical als "Gut" angemessen bewertet wird, während die charttechnische Analyse zu einer gemischten Bewertung führt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens und der Relative Strength Index deuten auf eine weniger positive Einschätzung hin.