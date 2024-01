Quaint Oak Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Quaint Oak ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs 15,98 USD beträgt, während der Aktienkurs bei 11,5 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -28,04 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,37 USD, was einer Distanz von -7,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Quaint Oak ein KGV von 13,68 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,39 liegt und somit als unterbewertet betrachtet wird. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Quaint Oak einen Wert von 100, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 75, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".