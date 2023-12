Quaint Oak Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung der Anleger bei Quaint Oak ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Quaint Oak mit einer Dividendenrendite von 3,78 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (138,67 %) niedriger. Die Differenz beträgt 134,89 Prozentpunkte, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Quaint Oak bei 16,03 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 11,5 USD liegt, was einem Abstand von -28,26 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 12,37 USD und einer Differenz von -7,03 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist Quaint Oak ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,68 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 15 kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet und auf Grundlage fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet werden.