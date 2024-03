Quaint Oak Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quaint Oak beträgt derzeit 13,63 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 im Bereich der Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass Quaint Oak derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 93,67 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine Über- oder Unterkäufe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Quaint Oak eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen in der Diskussion, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Quaint Oak eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnittskurs der Quaint Oak-Aktie 14,07 USD beträgt. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,3 USD, was einem Rückgang von 19,69 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Quaint Oak daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.