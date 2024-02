Quadrise Fuels Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Quadrise hat im letzten Jahr eine Rendite von -13,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Energie" von -15,77 Prozent eine positive Abweichung von 2,24 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Stärke der Diskussion zeigte jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt bekommt Quadrise für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quadrise liegt bei 75,94, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Quadrise derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,96 Prozent eine negative Abweichung darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

