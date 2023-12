Quadrise Fuels Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Quadrise: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Quadrise weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel erscheint.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für die Quadrise-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,34 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,675 GBP, was einem Unterschied von 99,63 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Quadrise bei -13,52 Prozent und somit mehr als 1 Prozent darunter. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,57 Prozent, wobei Quadrise um 0,95 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für Quadrise insgesamt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Quadrise gemäß der Dividendenrendite und der Branchenvergleiche als unrentabel eingestuft wird. In der technischen Analyse schneidet die Aktie hingegen positiv ab, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.