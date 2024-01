Quadrise Fuels Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Quadrise-Aktie hat laut technischer Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,39 GBP verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,16 GBP, was einer Abweichung von +55,4 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,89 GBP) wird mit einem Schlusskurs von +14,29 Prozent Abweichung ebenfalls positiv bewertet. Somit erhält die Quadrise-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Quadrise mit -13,52 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,64 Prozent verzeichnet, liegt Quadrise mit 0,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung in den vergangenen Monaten, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet, wobei in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Quadrise-Aktie.