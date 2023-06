Quadient Inspire R16 eröffnet neue Möglichkeiten zur Gestaltung des Kundenerlebnisses

Weitere Suchergebnisse zu "Quadient":

Paris (ots) -Quadient (http://www.quadient.com/de) (Euronext Paris: QDT), ein führender Anbieter von Lösungen, mit denen Unternehmen starke Kundenbeziehungen über digitale und physische Kanäle aufbauen können, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Quadient Inspire Flex Release 16 (R16) (https://www.quadient.com/de/inspire-was-ist-neu) bekannt gegeben, der jüngsten Weiterentwicklung seiner Omnichannel-CCM- (Customer Communications Management) Software für Unternehmen. Die aktuelle Version bringt neue Funktionen und Fähigkeiten, die Unternehmen helfen werden, ihre Cloud-Strategie voranzutreiben, die Omnichannel-Orchestrierung zu automatisieren, die betriebliche Effizienz und die Mitarbeiterproduktivität zu steigern und dabei ein besseres Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu erreichen.Quadient investiert laufend in Innovationen für seine Suite aus hochentwickelten Softwarelösungen. Inspire R16 beseitigt viele Einschränkungen, die CCM-Lösungen hinsichtlich Bereitstellung, Integration, Inhaltserstellung und Omnichannel-Orchestrierung traditionell aufweisen. So versetzt der aktuelle Release Unternehmen in die Lage, neue Dimensionen der Kundenerfahrung (CX) zu erschließen. Zudem bietet Quadient für seine Inspire Flex Cloud-Komponenten jetzt auch lokale Hosting-Optionen im Vereinigten Königreich und Japan."Wir setzen alles daran, die ehrgeizigen CX-Ziele unserer Kunden zu unterstützen, indem wir unsere innovativen Softwarelösungen laufend optimieren und die Evolution von CCM zu CXM weiter vorantreiben", betont Chris Hartigan, Chief Solution Officer, Intelligent Communication Automation, Quadient. "Quadient Inspire R16 eröffnet neue Möglichkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, dank erweiterter Optionen für die Cloud- Nutzung, intelligenter Content-Management-Tools und ereignisgesteuerter Omnichannel-Bereitstellung."Mehr als 350 Early Adopter aus dem First Movers Advantage-Programm von Quadient setzen Inspire R16 bereits erfolgreich ein. Die neuen Funktionen umfassen:- Mehr Cloud: Inspire R16 unterstützt Amazon Elastic Container Service (ECS) und eine Docker-Container-Registry und erweitert damit die Optionen für die Cloud-Bereitstellung. Die Möglichkeit zur Wahl der Bereitstellungsumgebung wird Inspire-Kunden helfen, ihre CCM-Infrastruktur zukunftssicher zu machen und bei neuen Anforderungen nahtlos zu skalieren.- Mehr Automatisierung: Von Salesforce- und Apache Kafka-Integration bis hin zu einer neuen Ereignis-API - Inspire R16 bringt eine Reihe neuer Beschleuniger und Konnektoren, die erweiterte Einblicke in die Customer Journey vermitteln und es ermöglichen, maßgeschneiderte Zustellungsszenarien zu automatisieren. Der neue Omnichannel Orchestration Event Trigger sorgt dafür, dass Kanalereignisse - Einscannen eines QR-Codes, Abschicken eines Formulars, Besuch eines Weblinks - automatisch maßgeschneiderte Workflows für Kommunikationsvorgänge auslösen. Manueller Aufwand oder Programmierung sind dazu kaum bis gar nicht erforderlich.- Mehr Kontrolle: Inspire R16 bietet eine neue Authoring-Unterstützung, dynamische Diagrammerstellung, die Möglichkeit zur Bearbeitung mehrerer Dokumente sowie vorgefertigte Bausteine zur Gestaltung von E-Mails. So können die Anwender schneller interaktive Mitteilungen verfassen, die für Lesefreundlichkeit optimiert sind. Zu den neuen Funktionen für die Qualitätskontrolle zählen eine Änderungsverfolgung und automatische Testwerkzeuge in der Inspire Compare-Komponente.Quadient Inspire ist die einzige CCM-Lösung auf dem Markt, die eigenständige, komplett SaaS-basierte (Inspire Evolve (https://www.quadient.com/de/kundenkommunikation/inspire-evolve)) sowie lokale und Hybrid-Bereitstellungen (Inspire Flex (https://www.quadient.com/de/kundenkommunikation/inspire-flex)) bietet, ebenso wie SaaS Customer Journey Mapping (Inspire Journey (https://www.quadient.com/de/kundenkommunikation/inspire-journey)) und Orchestrierungstechnologien. Inspire ist über den Quadient Hub verfügbar. Diese umfassende, einheitliche Software-as-a-Service-Plattform ermöglicht den Einstiegspunkt auf sämtliche Intelligent Communication Automation Cloud-Lösungen für CCM und Finanzautomatisierung von Quadient. Um mehr über Inspire R16 zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.quadient.com/de/inspire-was-ist-neu.Weitere Informationen unter http://www.quadient.com/dePressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co.KGSusanne Sothmannssothmann@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: quadient, übermittelt durch news aktuell