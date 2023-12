Quadient Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Quadient":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Quadient von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Quadient-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 18,72 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,68 EUR liegt. Das bedeutet eine Abweichung von +5,13 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 19,53 EUR eine positive Tendenz, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,77 Prozent). Insgesamt erhält Quadient auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quadient. Daher wird das Sentiment und Buzz neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Quadient für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 26,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,79, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Gut" für Quadient führt.