Quadient Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Quadient":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Quadient in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Quadient liegt bei 44,9 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen rund um Quadient aufgegriffen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs auf 18,74 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,46 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -0,41 Prozent, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Quadient daher mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.