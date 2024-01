Quad/Graphics Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hengan International Group":

Die Aktie von Quad-graphics wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 11,83, was insgesamt 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 53,81 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Quad-graphics mit 0 Prozent 5,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Quad-graphics wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Quad-graphics als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Quad-graphics liegt bei 69,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 46,37 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.