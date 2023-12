Quad/Graphics Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Quad-graphics war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab vier positive und sieben negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Quad-graphics daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Quad-graphics derzeit auf 4,53 USD, während die Aktie selbst bei 5,73 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +26,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,82 USD, was zu einem Abstand von +18,88 Prozent führt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Quad-graphics daher die Gesamtnote "Gut".

Langfristig gesehen wird die Aktie von Quad-graphics laut Analysten eine Einschätzung von "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen ist die Rede. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für Quad-graphics vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 9 USD festgelegt. Dies würde einer Performance von 57,07 Prozent entsprechen, da derzeit 5,73 USD kostet. Somit wird auch die Gesamteinschätzung von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 5,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 5,24) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Quad-graphics eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird anhand des Verhältnisses von Dividende und aktuellem Aktienkurs berechnet.