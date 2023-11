Quad/Graphics Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Quad-graphics im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Quad-graphics damit 26,97 Prozent über dem Durchschnitt von 31,6 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 103,54 Prozent, wobei Quad-graphics aktuell 44,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Quad-graphics eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite für die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" bei 5 Prozent liegt, wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Quad-graphics derzeit bei 4,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,55 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,77 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -4,61 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.