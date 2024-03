Quad/Graphics Aktie: Bloß aufpassen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Quad-graphics beträgt derzeit 60,96, was 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 54 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Quad-graphics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem Wert von 97 für die letzten 7 Tage. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,55 und deutet darauf hin, dass Quad-graphics weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Quad-graphics damit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Quad-graphics im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,75 Prozent erzielt, was 191,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,07 Prozent, wobei Quad-graphics aktuell 15,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.