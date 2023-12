QuMei Home Furnishings Aktie: War das schon alles?

Die Anlegerstimmung rund um Qumei Home Furnishings bleibt laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien größtenteils neutral. In den letzten Tagen gab es hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Qumei Home Furnishings daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,82 CNH für den Schlusskurs der Qumei Home Furnishings-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,51 CNH, was einem Unterschied von -5,33 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,36 CNH zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (+2,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Qumei Home Furnishings liegt bei 78,13, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, steht bei 37,37 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz weist Qumei Home Furnishings eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Qumei Home Furnishings in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".