QuMei Home Furnishings Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Qumei Home Furnishings-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 5,67 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5,45 CNH, was einem Unterschied von -3,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,43 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,37 Prozent), dass die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Qumei Home Furnishings also eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung gefunden hat, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Qumei Home Furnishings-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (57,5 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (56,82 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Auch die Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Qumei Home Furnishings-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz, den Relative Strength Index und die Anlegerstimmung.