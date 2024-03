QuMei Home Furnishings Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Qumei Home Furnishings-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis beträgt 34,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Qumei Home Furnishings.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Qumei Home Furnishings kaum Änderungen aufweisen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Qumei Home Furnishings in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Qumei Home Furnishings im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,23 Prozent erzielt, was 37,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -10,08 Prozent, wobei Qumei Home Furnishings aktuell 35,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.