QuMei Home Furnishings Aktie: Chancenlos!

Die Qumei Home Furnishings-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die einen Durchschnitt von 5,63 CNH für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen ergab. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,26 CNH, was einem Unterschied von -6,57 Prozent entspricht, und führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und beträgt aktuell 5,46 CNH, was einer Abweichung von -3,66 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Qumei Home Furnishings-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,97 Prozent, was 25,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt sie 24,21 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Qumei Home Furnishings-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde in sozialen Medien war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führte.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für die Qumei Home Furnishings-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Sentiments und Buzz im Internet.