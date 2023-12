Qt Oyj Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Aktie von Qt zeigt gute Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 65,75 EUR, während der aktuelle Kurs bei 70,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,68 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 59,32 EUR, was einer Abweichung von +19,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Qt haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.