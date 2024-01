Qt Oyj Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Qt wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurden die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Qt aktuell 64,19, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 65,75 EUR für die Qt-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 64,4 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 60,31 EUR, was einen Schlusskurs über diesem Wert von +6,78 Prozent ergibt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist. Daher resultiert insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.