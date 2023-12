Qt Oyj Aktie: Hammer-Nachricht!

Die aktuelle technische Analyse der Qt-Aktie zeigt, dass der Kurs von 68,28 EUR etwa 3,88 Prozent über dem GD200 (65,73 EUR) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die Kursentwicklung der letzten 50 Tage abbildet, bei 58,88 EUR. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand zum GD200 bei etwa +15,96 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Qt-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Qt als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet werden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qt-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI auf 17,67 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 39,16 Punkte liegt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine überwiegend positive Bewertung für die Qt-Aktie.