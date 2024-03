Qrons Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Qrons-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,31 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,18548 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -40,17 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-15,69 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Qrons-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) weist ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin, da er mit 100 als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen genommen ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso ergibt die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Qrons-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Qrons eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vorwiegend neutral aufgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Qrons daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.