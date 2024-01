Qrons Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Qrons wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Qrons-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass Qrons überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen beobachtet. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Qrons eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum merklich. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Qrons-Aktie bei 0,36 USD verläuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 0,23 USD liegt und somit einen Abstand von -36,11 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von -11,54 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet die Gesamtbewertung daher "Schlecht".