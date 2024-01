Qorvo ist zurück!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, so die Informationen für Anleger. Insgesamt waren 12 Tage von positiven Diskussionen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Qorvo gesprochen. Auf Basis dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Qorvo für die vergangenen Monate ein insgesamt schlechtes Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität war schwach und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen. Daher erhält Qorvo für diese Faktoren die Einschätzung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird die Qorvo derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 98,37 USD, womit der Kurs der Aktie (108,91 USD) um +10,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,47 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Qorvo hier überverkauft ist, und somit das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft wird. Zusammen erhält das Qorvo-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.