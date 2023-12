Qorvo Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Qorvo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor 1,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche beträgt 22,18 Prozent, wobei Qorvo aktuell 16,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qorvo bei 81,61, was über dem Branchendurchschnitt von 69,1 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung rund um Qorvo ist laut Analyse überwiegend positiv, jedoch wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Qorvo als durchschnittlich und kaum verändert, eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.