Qorvo Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analysteneinschätzungen für Qorvo sehen positiv aus, mit 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Kurzfristig gesehen gibt es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 112,5 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht, da es nur eine Steigerung von 0,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (111,89 USD) erwarten lässt.

Die Dividendenrendite von Qorvo liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,06 Prozent für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird die Qorvo-Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 111,89 USD lag, was einem Unterschied von +11,61 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (100,25 USD) entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 107,93 USD ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Fundamental betrachtet hat Qorvo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 75 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.