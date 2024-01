Qorvo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie des Unternehmens Qorvo wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie positiv, 9 neutral und keiner negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 110,73 USD, was einer Erwartung von -1,67 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 112,61 USD liegt. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Qorvo-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 98,31 USD, was einer Abweichung von +14,55 Prozent vom aktuellen Kurs von 112,61 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 97,38 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +15,64 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Qorvo als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 81,61 insgesamt 16 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 70,12 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen mit einem Wert von 44,91. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch eine positive Bewertung mit einem RSI25-Wert von 20,35. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Zusammenfassend erhält die Qorvo-Aktie gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysemethoden, wobei sie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.