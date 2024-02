Qorvo Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Qorvo liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" bei -7,11 Prozent, was mehr als 583 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3874,28 Prozent in den letzten 12 Monaten, doch auch hier liegt Qorvo mit 3881,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Qorvo über einen längeren Zeitraum nur geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein insgesamt positives Bild, da in den letzten 12 Monaten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen vorliegen. Für den letzten Monat ergaben sich 1 positive und keine negativen Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten für Qorvo liegt im Durchschnitt bei 112,5 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qorvo bei 81,61, was über dem Branchendurchschnitt von 75,21 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.