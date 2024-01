Qorvo Aktie: Hilfe!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten fünf Mal eine positive Bewertung, neun Mal eine neutrale Bewertung und kein Mal eine negative Bewertung für Qorvo abgegeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus die Einstufung "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Qorvo vor, jedoch wird der aktuelle Kurs des Unternehmens mit 103,12 USD bewertet. Die Analysten erwarten daher eine Entwicklung von 7,38 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 110,73 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher von institutionellen Analysten die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen über Qorvo in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Stimmungsbild. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens. Zudem wurden acht Handelssignale ermittelt, wovon keines als positiv eingestuft wurde. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Internetdiskussionen können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder beeinflussen. Bei Qorvo wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Qorvo als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 81,61 insgesamt 16 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.