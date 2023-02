Qonto setzt bei seinem neuen Angebot für Bankkarten-Versicherungen auf die Orchestrierungsplattform von Qover

Brüssel (ots/PRNewswire) -- Qonto hat für seine Geschäftskonto-Lösung das InsurTech Qover beauftragt, das integrierte Versicherungsprogramm für Karteninhaber zu vereinfachen.- Die technologieorientierte Orchestrierung von Qover rationalisiert die Verwaltung von Qonto's Versicherungsprogramm.- Karteninhaber profitieren von verschiedenen Reise-, Betrugs- und Einkaufschutz-Versicherungen, um sich in Ruhe auf ihr Tagesgeschäft zu konzentrieren.Qonto (https://qonto.com/), die führende europäische Lösung für Geschäftskonten, kooperiert mit Qover (https://www.qover.com/), dem Anbieter für eingebettete Versicherungslösungen, um sein Versicherungsprogramm zu optimieren.Die modulare Plattform von Qover zur Orchestrierung eingebetteter Versicherungen ermöglicht es Unternehmen wie Qonto, maßgeschneiderte Versicherungsprodukte für eine bessere Benutzererfahrung zu integrieren und gleichzeitig die Programmverwaltung durch transparente Schadendaten zu vereinfachen.Das neue Versicherungsprogramm wurde mit Hilfe von Anregungen der Kunden von Qonto - hauptsächlich KMU und Freiberufler - entwickelt. Mehr als 350,000 Unternehmen in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien haben nun je nach Art ihrer Karte (https://qonto.com/en/payment-methods/card/cards-insurance) Zugang zu verschiedenen Reise-, Betrugs- und Einkaufsschutz-Versicherungen.„Wir freuen uns, unseren Kunden gemeinsam mit Qover die neue Bankkarten-Versicherung anzubieten", sagt Albertine Lecointe, VP of Strategy bei Qonto. „Als kundenorientiertes Unternehmen sind wir bestrebt, unseren Kunden die besten Lösungen anzubieten. Die Einbettung des Qover-Angebots ist nahtlos und einfach und schafft gleichzeitig einen großen Mehrwert für unsere Kunden."„Wir freuen uns, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der den gleichen technologieorientierten Ansatz verfolgt", sagt Quentin Colmant, CEO und Mitgründer von Qover. „Wir sind beide bestrebt, Versicherungen sowohl für Qonto als Unternehmen als auch für Qonto's Kunden einfach und transparent zu machen. Die Modularität unserer Plattform für die Orchestrierung von eingebetteten Versicherungen bedeutet, dass Qonto selbst entscheiden kann, welche Versicherungsdienstleistungen es benötigt - von der Beratung über das richtige Produkt, über die Rationalisierung von Abläufen bis hin zur Bereitstellung klarer Leistungsdaten, um den Fortschritt des Programms zu verfolgen. Ich bin gespannt, wie sich diese Zusammenarbeit weiterentwickeln wird."Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung (http://qonto-qover-embedded-insurance-orchestration/) oder laden Sie die Medienmitteilung (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jBQSbLYB6Nm-C0ElDQ0MnELS4WlY9DCI) herunter.Über QoverQover ist ein InsurTech, das die digitale Erfahrung eines Unternehmens um einen vollständig maßgeschneiderten Versicherungsschutz erweitert und so die Wachstumschancen des Unternehmens erhöht und die Versicherungskosten senkt, wenn das Unternehmen wächst.Die europaweit eingebettete Versicherungsplattform von Qover bietet über 2,5 Millionen Nutzern in 32 verschiedenen Ländern nahtlose digitale Versicherungserfahrungen und arbeitet mit langjährigen Partnern wie Revolut, Monese, Rewire und vielen anderen zusammen.Über QontoQonto ist der europäische Marktführer im Finanzmanagement für KMU und Selbstständige. Qonto vereinfacht das tägliche Finanzgeschäft von 350.000 Unternehmen, automatisiert ihre Buchhaltung, vereinfacht ihr Rechnungsmanagement und erleichtert die Verwaltung ihrer Ausgaben dank einer innovativen, schnellen und effizienten Online-App.Kontakt:Alex Vickerypress@qover.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qonto-setzt-bei-seinem-neuen-angebot-fur-bankkarten-versicherungen-auf-die-orchestrierungsplattform-von-qover-301739829.htmlPressekontakt:+32 470677306Original-Content von: Qover, übermittelt durch news aktuell