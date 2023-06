Qn-SOLAR stellt Schlüsselprodukte auf der Intersolar Europe 2023 vor

München (ots/PRNewswire) -MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/-- Qn-SOLAR, ein aufstrebendes Unternehmen in der chinesischen Fotovoltaikindustrie, wird in Kürze auf den Märkten außerhalb von China Wellen schlagen und sein grundlegendes Produktsortiment auf der Intersolar Europe 2023, die vom 14. bis 16. Juni im International Congress Center Messe München stattfindet, auf dem Stand C4.110 dem internationalen Publikum vorstellen. Die Intersolar ist die weltweit führende Fachmesse für die Solarbranche und ihre Partner. Die Veranstaltungen erstrecken sich über vier Kontinente und bieten eine Plattform für Branchenkollegen, um die neuesten Entwicklungen und Trends zu diskutieren, die neuesten Innovationen zu entdecken und potenzielle neue Kunden zu treffen.„Wir freuen uns riesig, an der Intersolar teilzunehmen, da dies eine bedeutende Gelegenheit für uns ist, in die globalen Märkte einzusteigen. Seit wir uns im Jahr 2022 auch an die Märkte außerhalb von China gewagt haben, hat Qn-SOLAR bereits an drei großen Ausstellungen in Europa teilgenommen, was insgesamt mehr als 100 MW Aufträge zur Folge hatte. Wir sind stolz darauf auf dieser Messe unsere wichtigsten Produkte vorstellen zu dürfen, dazu gehören die Module N-Type TOPCon 182 mm 16BB Zelle, QNN182-HS585-72 und QNM182-HS410-54, die aufgrund der wachsenden Beliebtheit der TOPCon-Technologie sehr gefragt sind. Mit unserer eigenen TOPCon-Zell- und Modulproduktionskapazität machen TOPCon-Module derzeit 45 % unserer gesamten Produktionskapazität aus. Für die Zukunft planen wir eine Expansion in die vorgelagerten Bereiche Silizium-Materialien und Wafer-Produktion sowie in die nachgelagerten Bereiche Wechselrichter und Energiespeicherung, um umfassendere Fotovoltaik-Energiespeicherlösungen zu schaffen und die Kosteneffizienz zu steigern," erläuterte Stephen Cai, Vorsitzender von Qn-SOLAR.Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Leistungsparameter und Vorteile der Produkte, die vorgestellt werden.Typ N TOPCon 182 mm 16BB Zelle- Maximaler Zellwirkungsgrad: 25,6 %- Hohe Bifazialität: 90 %- Ausgezeichneter Temperaturkoeffizienz- Hervorragende Leistung bei geringer Bestrahlung- Geringe Leistungsminderungsrate: LID<1,0 %, CID<0,2 %QNN182-HS585-72- Maximaler Modulwirkungsgrad: 22,6 %- Hervorragende Leistung bei geringer Bestrahlung- Geringere Leistungsminderungsrate als PERC- Niedrigerer Temperaturkoeffizient, 2 % mehr Stromerzeugung als PERC- Hervorragende Anti-PID-LeistungQNM182-HS410-54- Maximaler Modulwirkungsgrad: 21,1 %- Positive Leistungstoleranz: 0~5 W- Isolierter Rahmen zur Vermeidung von Masseanschluss- Verbundrahmen mit extremer Salznebel- und Korrosionsbeständigkeit- Äußerst niedrige CO₂-Emissionen- Hervorragende Anti-PID-LeistungDarüber hinaus nutzt Qn-SOLAR in seinen Solarzellen- und Modulfabriken hochmoderne Produktionslinien und Technologien, was zu einem verbesserten Produktertrag, hochwertigen ausgestellten Produkten, einer gesteigerten Effizienz und geringeren Kosten führt.Informationen zu Qn-SOLARQn-SOLAR ist ein professioneller und voll integrierter Hersteller für Fotovoltaik mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der EPC-Projektentwicklung. Unser Engagement, unseren Kunden umfassende und wertorientierte Lösungen zu bieten, geht einher mit unserem unerschütterlichen Engagement für eine strenge Produktqualitätskontrolle und ausgeklügelte Managementpraktiken, die die Kosteneffizienz steigern. Mit einer wachsenden Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Nordamerika und Südamerika hat die Geschäftslandschaft von Qn-SOLAR bereits die gesamte Lieferkette der Fotovoltaik geprägt. Bis 2023 wird unsere Produktionskapazität für Fotovoltaikzellen und -module 69 GW bzw. 39 GW erreichen, was unsere Position als führender Anbieter in der Branche festigt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2101703/Qn_SOLAR_s_stand_Intersolar_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qn-solar-stellt-schlusselprodukte-auf-der-intersolar-europe-2023-vor-301852758.htmlPressekontakt:Sam Zeng,sam.tsang@qn-solarpv.comOriginal-Content von: Qn-SOLAR, übermittelt durch news aktuell