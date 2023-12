Qlucore AB Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Qlucore-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 10,46 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 6 SEK gehandelt wird, was einem Abstand von -42,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,73 SEK, was einer Differenz von -31,27 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Wert von 50 an, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 76, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen im letzten Monat im Durchschnitt lag.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments stützt sich auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Qlucore wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.