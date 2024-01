Qlucore AB Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qlucore-Aktie zeigt einen Wert von 23 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,06, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Qlucore nach der RSI-Analyse.

Die Sentiments und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Qlucore. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Qlucore in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt einen Durchschnitt des Schlusskurses der Qlucore-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 9,97 SEK. Der letzte Schlusskurs liegt bei 8,75 SEK, was einer Abweichung von -12,24 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+10,2 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Qlucore-Aktie.