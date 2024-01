Qlucore AB Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Qlucore wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Qlucore ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qlucore-Aktie der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine gute Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Bewertung für Qlucore.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Qlucore-Aktie bei 10,09 SEK, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 7,65 SEK aus dem Handel ging. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem schlechten Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "schlecht".