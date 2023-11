Qliro AB Aktie: Ein handfester Grund

Die technische Analyse von Aktien ist ein wichtiger Bestandteil der Marktbeobachtung. Durch verschiedene Indikatoren lässt sich herausfinden, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, der die Kursentwicklung über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Im Falle der Qliro-Aktie liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 20,23 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 18,45 SEK lag. Dies bedeutet eine Abweichung von -8,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 20,09 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,16 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Qliro-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Stärke der Kursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzeigt. Für die Qliro-Aktie liegt der RSI bei 64,15, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation mit einem Wert von 52. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um die Aktie, spielen eine Rolle bei der Analyse. Hier zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Schließlich wird auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien betrachtet. Hier zeigt sich insgesamt eine neutrale Stimmung, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Somit ergibt sich auch hier eine Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also für die Qliro-Aktie auf Basis dieser verschiedenen Indikatoren und Analysen eine "Neutral"-Bewertung.