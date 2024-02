Qliro AB Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI, der für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet wird, beträgt für Qliro 67,74 und wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 61,09 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Qliro beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 21,58 SEK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,67 SEK, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Qliro auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um Qliro wird auch analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen eher neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung rund um Qliro in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.