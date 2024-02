Qleanair Holding AB Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Aktie von Qleanair zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Netzwerken. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und spiegelt somit eine neutrale Haltung wider. Insgesamt wird die Aktie von Qleanair daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qleanair-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,12, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Qleanair nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Qleanair bei 29,93 SEK, während der aktuelle Kurs bei 30,95 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 31,75 SEK, was zu einem Abstand von -2,52 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Qleanair mit "Neutral" bewertet.