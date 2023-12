Qleanair Holding AB Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qleanair-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 35,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Eine ähnliche neutrale Bewertung von 49 ergibt sich, wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qleanair-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,64 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs (31,1 SEK) weicht um +12,52 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was als positiv bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (32,07 SEK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,02 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen im Zusammenhang mit der Qleanair-Aktie diskutiert.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Qleanair-Aktie in verschiedenen Kategorien neutral bewertet wird, einschließlich des RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.