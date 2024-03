Qleanair Holding AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Qleanair. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Qleanair. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle für die Stimmung rund um Aktien. Bei der Aktie von Qleanair wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Qleanair verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristige Stimmungsbild der Aktie von Qleanair daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein maßgeblicher Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Qleanair liegt bei 53,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage abbildet, beläuft sich auf 62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Qleanair-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 30,5 SEK auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (30,57 SEK), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (31,61 SEK) zeigt einen ähnlichen Trend, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Qleanair-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.