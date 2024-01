Qleanair Holding AB Aktie: So kann es weitergehen!

Die Qleanair-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der aktuelle Kurs von 33,35 SEK liegt 19,58 Prozent über dem GD200 (27,89 SEK), was ein positives Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 31,8 SEK. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,87 Prozent beträgt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Aktienkurs von Qleanair als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Basis herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Qleanair-Aktie wird als neutral eingestuft. Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren und Meinungen zu Qleanair durchsucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qleanair-Aktie liegt bei 5,56, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 36,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Qleanair-Aktie.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die technische Analyse, das Anlegerverhalten und der Relative Strength Index darauf hindeuten, dass die Qleanair-Aktie derzeit solide abschneidet.