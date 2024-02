Qleanair Holding AB Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qleanair wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass Qleanair weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,64 und zeigt, dass Qleanair auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Qleanair eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität deutet auf Neutralität hin, ebenso wie die geringe Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich für Qleanair in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Qleanair aktuell bei 29,87 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 31,3 SEK liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 31,76 SEK angenommen, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Qleanair-Aktie ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Qleanair. Die Diskussion drehte sich an einigen Tagen um positive Themen, während an anderen Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Qleanair daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Qleanair somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.