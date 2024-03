Qleanair Holding AB Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung der Anleger für Qleanair in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Redaktion bewertet auch das Sentiment und den Buzz rund um Qleanair als "Neutral", da es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien gab.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Qleanair derzeit bei 30,56 liegt, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 41. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Qleanair. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von +3,63 Prozent bzw. +1,91 Prozent, was zu der Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung, das Sentiment und der Buzz rund um Qleanair, sowie die technische Analyse allesamt zu dem Schluss kommen, dass die Aktie derzeit eine neutrale Bewertung erhält.