Qiwi Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und Aufmerksamkeit für Qiwi hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie aus einer Analyse hervorgeht. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Trotzdem zeigt die gestiegene Aktivität in den sozialen Medien ein gewisses Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch aufgrund der negativen Stimmung mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Qiwi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 200-tägige als auch der 50-tägige gleitende Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Entwicklung hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" und der Branche "IT-Dienstleistungen" schneidet Qiwi mit einer Rendite von -40,21 Prozent bzw. 60,65 Prozent unterdurchschnittlich ab. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Qiwi liegt sowohl bei einer Berechnung über 7 Tage als auch über 25 Tage bei 50, was als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Qiwi basierend auf der Internet-Kommunikation, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.