Qiwi Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Qiwi gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die letzten Wochen zeigten jedoch eine Zunahme an negativen Kommentaren über Qiwi in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Qiwi lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Dies führt zu einer positiven Bewertung, obwohl die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Qiwi im letzten Jahr eine Rendite von -40,21 Prozent erzielt, was 50,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 19,75 Prozent, was Qiwi um 59,96 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qiwi-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 50, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie nach dem RSI-Index als "Neutral" bewertet.