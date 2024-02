Qinqin Foodstuffs Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "American Financial Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Qinqin Foodstuffs Cayman betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 54,55 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Qinqin Foodstuffs Cayman derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 54,55, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Qinqin Foodstuffs Cayman daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qinqin Foodstuffs Cayman bei einem Wert von 27. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (KGV von 68,52) liegt die Aktie also unter dem Durchschnitt (ca. 61 Prozent), was darauf hinweist, dass Qinqin Foodstuffs Cayman unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für Qinqin Foodstuffs Cayman gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich hat Qinqin Foodstuffs Cayman in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -18,24 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -33,01 Prozent für Qinqin Foodstuffs Cayman führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -17,85 Prozent hatte, liegt Qinqin Foodstuffs Cayman um 33,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.