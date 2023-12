Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ja Solar in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Ja Solar wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird untersucht, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Bei Ja Solar beträgt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage derzeit 32,08 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 18,45 CNH deutlich darunter, was einer Abweichung von -42,49 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Ja Solar daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-16,14 Prozent Abweichung). Daher wird die Ja Solar-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt wird Ja Solar daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ja Solar unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Ja Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -6,5 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -49,88 Prozent im Branchenvergleich für Ja Solar bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,49 Prozent im letzten Jahr. Ja Solar lag 68,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

