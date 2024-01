Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Ja Solar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -56,38 Prozent erzielt hat, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu erreichte die "Maschinen"-Branche eine mittlere Rendite von -5,96 Prozent, wobei Ja Solar mit 50,42 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 30,44 CNH für die Ja Solar-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,85 CNH (-38,07 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Abstand zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ja Solar liegt der RSI7 aktuell bei 52,58 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 55,96. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen die Anleger positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Ja Solar verstärkt positiv gegenüber. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.