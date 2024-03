Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Ja Solar zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -54,91 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Maschinen"-Branche mit -23,39 Prozent um 31,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer entsprechenden Bewertung durch die Redaktion führt. Auch die Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anlegerstimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Die Redaktion identifizierte jedoch auch ein Gut-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Ja Solar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,37 CNH für den Schlusskurs lag. Der letzte Schlusskurs von 17,7 CNH liegt um -30,23 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Ja Solar in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.