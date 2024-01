Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Anleger-Sentiment für Ja Solar hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Zunächst wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ja Solar-Aktie der letzten 200 Handelstage um 35,02 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -4,53 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ja Solar liegt bei 32,74, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Ja Solar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -50,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 71,11 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.